Bientôt la fin d’Internet en illimité avec les box en France ?

Nous sommes habitués à Internet disponible en illimité en France pour les abonnements fixes. Mais l’illimité pourrait bientôt ne plus exister. Le Conseil national du numérique a dévoilé de nouvelles mesures, dont une qui limite l’usage d’Internet. L’objectif est de limiter le trafic Internet afin de faire du bien à l’environnement.

Que se passerait-il en cas de quota atteint ? Le Conseil national du numérique propose non pas de couper l’accès à Internet, mais de réduire le débit chez les Français qui consomment beaucoup. Il est aussi question de mettre en veille les box, adapter la définition des vidéos à celle des écrans, limiter le système de préchargement de ressources dans les navigateurs et plus encore.

En tout cas, il n’y a pas qu’Internet sur le fixe qui est menacé. Il y a quelques semaines, une proposition du Sénat a été d’interdire tout bonnement les forfaits mobiles qui proposent un accès illimité à Internet. Ils sont peu nombreux aujourd’hui, mais ils ont le mérite d’exister. Ils vont peut-être disparaître avec le temps.

Comme on peut s’en douter, ces annonces du Sénat et Conseil national du numérique ne plaisent pas à tout le monde. Les deux groupes ont en tout cas le même objectif : mettre en place des mesures pour réduire l’empreinte carbone du numérique en France.