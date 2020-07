Fin du plastique à usage unique pour les centres Amazon indiens

Le géant de la vente en ligne avait promis l’an dernier d’arrêter d’utiliser les plastiques à usage unique dans ses différents centres de traitement indiens, afin de tenter de gagner un peu de crédit écolo vis-à-vis du grand public. Et il a semble-t-il tenu promesse, puisque ce type de plastique a selon Reuters complètement disparu : le papier bulle et les coussins d’air ont été remplacés par des sortes de petits coussins en papier, tandis qu’une alternative biodégradable a été préférée au scotch plus traditionnel afin d’emballer les cartons.

Mais l’enjeu écologique est d’autant plus important en Inde, étant donné que le pays souffre déjà d’un souci de pollution environnementale à grande échelle. Avec plus d’un milliard d’habitants, aucun système correctement organisé n’a été mis en place pour gérer le surplus de déchets plastiques. C’est pourquoi Narendra Modi, Premier Ministre, a demandé l’aide de ses compatriotes afin de ne plus utiliser ce matériau extrêmement polluant d’ici 2022. Le geste d’Amazon peut sembler encourageant, surtout quand on prend en compte les dernières décisions de la firme : de gros investissements ont été faits au niveau des énergies propres et du recyclage, et la firme a décidé d’impacter les vendeurs qui utilisent trop de plastique.