Blizzard publie gratuitement un album Overwatch

S’il est une chose que l’on ne peut retirer à Blizzard, c’est bien le travail énorme fourni pour l’ambiance globale et la bande-son de ses jeux. De l’espèce de space-rock-country des Terrans de Starcraft aux chansons de tavernes de Hearthstone en passant par les thèmes martiaux d’Orgrimmar sur World of Warcraft, chaque jeu a su dégager sa propre identité sonore. C’est également le cas d’Overwatch, qui a particulièrement brillé dans les trailers de présentation de ses personnages. Et ce n’est clairement pas fini, puisque le studio a décidé de sortir un album, Overwatch : Cities And Countries, avec des titres pour chacune de ses maps principales.

Pour résumer, chaque morceau se base sur les quelques notes que l’on entend pendant le temps de chargement des maps, en version longue. On retrouve ainsi des ambiances correspondant au monde entier, et même une chanson dédiée à la Lune. La playlist est disponible gratuitement sur Spotify et YouTube, et il ne s’agit pas du seul événement musical de la semaine pour Overwatch : Sigma’s Maestro Challenge, un événement en jeu, va être mis en place afin de permettre aux joueurs de gagner leur skin pour le tank.