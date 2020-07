LEGO prépare un set NES grandeur nature

Niveau nostalgie et enfance de bien des geeks d’aujourd’hui, difficile de trouver combo plus dévastateur que celui qui est actuellement en train d’être dévoilé. LEGO a en effet commencé le teasing sur sa prochaine boîte collector, qui devrait sortir après le set dédié à Super Mario Bros. Même si le tweet officiel du fabricant reste assez vague, avec une silhouette pas forcément facile à deviner, VJGamer a obtenu des photos qui ne laissent plus aucune place au doute : la firme danoise prépare bel et bien une réplique grandeur nature de la NES, manette et cartouche incluse.

Un poste de télévision est également prévu, avec Super Mario Bros à l’écran, qu’il sera possible de faire bouger grâce à une sorte de manivelle. Il ne s’agit pas d’une console fonctionnelle, bien entendu, mais le set à 2646 pièces reste tout de même un collector incontournable pour bien des passionnés, et un très beau cadeau. D’après Promo Bricks, il devrait coûter environ 229€ à son arrivée, ce qui correspond plus ou moins au pricing de l’entreprise lors de sorties similaires. On attend avec impatience plus de détails de la part de LEGO, notamment au niveau de la date où ce fameux set sera disponible.