La Fitbit Charge 4 vient d’avoir droit à une mise à jour software importante, qui apporte entre autres choses deux améliorations conséquentes : la première, un GPS dynamique, vous permet de vous connecter avec le GPS de votre téléphone si toutefois il se trouve à portée, ce qui peut améliorer de façon conséquente la précision de la localisation, tout en préservant autant que possible la batterie de la montre. La seconde n’est autre que la fonctionnalité « Smart Wake », et vient modifier la façon dont on appréhende le réveil.

Elle fonctionne avec le traqueur de sommeil de la montre, et met automatiquement en place des réveils selon ses estimations pour que l’utilisateur puisse se réveiller au moment où il se sentira le plus reposé. D’autres options permettent par exemple de changer la durée de l’affichage allumé de l’écran une fois que la Fitbit a été activée. L’appareil a également Spotify, une charge de batterie permettant l’utilisation pendant une semaine, ainsi que bien d’autres options qui rendent l’entreprise bien compétitive sur le marché des montres connectées. La Fitbit Charge 4 est sortie plus tôt cette année, pour 149$.