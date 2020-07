Shadow Warrior 3 se présente en vidéo

Comme bien des fans l’attendaient, le prochain opus de Shadow Warriors vient d’être révélé lors d’un trailer diffusé à l’occasion du livestream Devolver Direct. On voit donc le retour de Lo Wang, qui revient avec plus de gadgets et de coups ajoutés à son arsenal que jamais. Globalement, on ne peut pas dire que le titre soit dépaysant malgré quelques nouveaux ennemis à combattre, notamment des foreurs sortant du sol pour des embuscades bien pensées, ou encore des espèces d’accordéons-clowns, qui sont pour le moins bien dérangeants et étranges à observer.

Le trailer était cependant bien court, et n’a pas vraiment effleuré la surface de l’histoire, ou de la présence du masque de Hoji dans les vidéos précédences. La page Steam détaille cependant un peu plus en profondeur ce qui sera raconté : « »L’ancien cadre corporatiste Lo Wang et son ancien employeur devenu adversaire devenu allié Orochi Zilla s’embarquent dans une improbable mission pour capturer à nouveau un ancien dragon qu’ils avaient involontairement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange punitif de lames et de balles, Lo Wang doit traverser des régions inconnues du monde afin de traquer la sombre bête, et repousser une nouvelle fois l’apocalypse. Tout ce qu’il faudra, c’est le masque d’un dieu mort, un oeuf de dragon, une touche de magie, et suffisamment de puissance de feu pour contenir le cataclysme à l’horizon. » Encore une fois, la subtilité n’a pas l’air au rendez-vous, Shadow Warrior oblige. On attend le jeu pour l’année prochaine.