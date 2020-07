Persona 4 Golden dépasse les 500.000 joueurs sur Steam

Atlus doit décidément se féliciter d’avoir enfin sorti un portage PC de Persona 4 Golden, jeu de rôle à la japonaise complètement barré qui avait déjà rencontré un certain succès lors de son arrivée sur consoles. Le studio vient en effet d’annoncer que cette nouvelle version du titre vient de dépasser le nombre de 500 000 joueurs sur la plateforme de Valve, depuis son lancement le mois dernier, profitant de l’occasion pour faire une petite publication sur Twitter pour marquer le coup, postant également des nouveaux artworks réalisés par le character designer, Shigenori Soejima.

Arrivé au début sur PS2, puis dans une version revue sur la tristement célèbre PS Vita, Persona 4 Golden est une réédition ayant ajouté du contenu massif au jeu original, de quoi faire des dizaines et des dizaines d’heures de jeu supplémentaires. Le titre raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents enquêtant sur des crimes toujours plus grotesques et violents se produisant dans leur petit village rural d’Inaba. Ils feront la rencontre de Teddie, et découvriront d’autres dimensions qui leur permettront d’attraper le tueur en série.

We're excited to announce that Persona 4 Golden has hit 500,000 players on PC! Thank you for all your support!

Character Designer Shigenori Soejima created this original sketch to celebrate. We hope you're enjoying #P4G and welcome back to the Midnight Channel! pic.twitter.com/SlYBINYedY

— Official ATLUS West (@Atlus_West) July 11, 2020