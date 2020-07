La Comic-Con virtuelle pourrait se faire sans certains grands noms comme Marvel Studios

Sécurité oblige dans le pays qui est encore touché de plein fouet par l’épidémie de COVID-19, la Comic-Con de San Diego se fera cette année en ligne, dans une version virtuelle retravaillée afin de pouvoir malgré tout proposer du contenu de grands noms que l’on attend traditionnellement. L’édition de cette année est particulièrement importante pour les plateformes de streaming, qui sont en plein essor et où la concurrence se fait plus rude que jamais : Amazon, Hulu, HBO ou encore FX ont déjà annoncé qu’ils seraient bien présents avec du contenu inédit à diffuser pendant l’événement en ligne.

Ainsi, on devrait entendre parler de toutes les nouveautés Star Trek, de ce qui nous attend dans la suite de la géniale série Archer, ou encore de ce qui arrive pour The Boys et Upload du côté d’Amazon. Cependant, certains acteurs majeurs du marché pourraient ne pas être présents : d’après Deadline, Marvel Studios ne sera pas de la partie cette année, malgré la présence de Disney. Aussi, ce ne sera sans doute pas l’occasion que beaucoup attendaient d’avoir des nouvelles de WandaVision ou de Loki. La décision pourrait indiquer que Disney organisera son propre événement centré sur Studios, où l’on pourrait voir du contenu Marvel, Star Wars, et même Pixar. En ce qui concerne DC, la firme organise son propre événement, aussi il ne faudra pas s’attendre à retrouver pendant cette Comic-Con ses nouvelles annonces. La Comic-Con se déroulera du 22 au 26 juillet.