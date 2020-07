Le « battery day », journée annuelle de Tesla dédiée à ses actionnaires, a été quelque peu retardé par l’épidémie de COVID-19 et les mesures d’hygiène et de sécurité, notamment au niveau de la distanciation sociale. Mais la firme a enfin trouvé une nouvelle date, et mieux encore pour ses participants, il ne s’agira pas d’une rencontre virtuelle, comme Musk l’avait suggéré il y a quelques mois. Elle se produira donc le 22 septembre prochain, directement à l’usine de Fremont en Californie, et sera vraisemblablement diffusée en live-stream, sachant que seuls les actionnaires pourront être physiquement présents.

Des votes devraient alors régler certaines décisions et problématiques de la firme, comme par exemple le budget attribué aux campagnes marketing traditionnelles que certains aimeraient voir grimper. De plus, bien des membres de l’entreprise vont devoir être réélus, notamment Robyn Denholm, qui a remplacé Elon Musk après que ce dernier ait été sorti par la Securities and Exchange Commission. Mais on attend principalement des annonces concernant des nouveautés de taille en ce qui concerne les technologies utilisées pour concevoir les batteries, un enjeu qui pourrait consolider la position de Tesla sur le marché du véhicule électrique.