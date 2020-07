Samsung Galaxy Tab S7+ : la fiche technique de la nouvelle tablette se dévoile

Peu de constructeurs sont présents sur le marché des tablettes. Samsung fait partie des groupes actifs et prépare un nouveau modèle : la Galaxy Tab S7+. Sa fiche technique a fuité, grâce à SamMobile.

L’écran est annoncé pour faire 12,4 pouces, avoir une définition de 2 800 x 1 752 pixels et supporter le S Pen. Sous le capot, la Galaxy Tab S7+ ronronnerait avec la puce Snapdragon 865+, 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage (la présence d’un port microSD est à confirmer). Le support de la 5G sera également présent avec une variante de la tablette, mais Samsung proposera seulement le support pour les fréquences au-dessus de 6 GHz.

Pour la batterie, Samsung devrait proposer un modèle avec une capacité de 10 090 mAh avec le support de la recharge rapide à 45 W. Concernant la partie photo, on retrouverait deux capteurs au dos de 13 et 5 mégapixels et un capteur frontal de 8 mégapixels. Du côté de la sécurité, un capteur d’empreintes sous l’écran serait de la partie. Enfin, la tablette tournerait sous Android 10 avec la surcouche One UI 2.5 (qui sera aussi présente sur le Galaxy Note 20).

Samsung annoncerait la Galaxy Tab S7+ le 5 août prochain, jour où le groupe tiendra une conférence en ligne pour notamment dévoiler les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra.