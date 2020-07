Google dévoile sa nouvelle enceinte connectée Nest avec une photo et une vidéo

Après la fuite du design grâce à des photos publiées par une agence japonaise de validation de produits, Google a décidé de dévoiler officiellement sa nouvelle enceinte connectée Nest qui viendra succéder au Google Home.

L’enceinte connectée donne l’impression d’avoir un mix entre le Nest Mini et le Google Home Max avec une capacité similaire à se tenir verticalement. La photo la montre enveloppée dans un tissu bleu, tandis que les photos qui ont fuité montraient un design gris plus neutre.

Google a également partagé une vidéo avec certains médias américains. Elle est un peu… étrange, surtout la fin où la vidéo se coupe rapidement après la question « à quoi ça sert ? ». Mais Google note que les employés de Nest ont travaillé de chez eux pour préparer cette enceinte connectée au vu des mesures sanitaires. Cela peut expliquer le côté « amateur » de la vidéo.

Here's the 13 second video they shared with us. pic.twitter.com/TMw9HSeSbC

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 10, 2020