USA : Amazon sanctionné pour avoir laissé des acheteurs blacklistés utiliser sa plateforme

Même s’il est facile de comprendre l’attrait d’une promo Amazon intéressante, il est tout aussi facile de comprendre que certaines entités ont été purement et simplement blacklistées, et ne devraient plus pouvoir faire leurs achats sur la plateforme du géant de la vente en ligne. Règle qui n’a manifestement pas été respectée par la firme, puisque le gouvernement des Etats-Unis vient de la sanctionner par une amende à 135.000 dollars pour vente à des entités interdites. Le chiffre peut sembler dérisoire, surtout pour une entreprise comme Amazon, mais la firme s’est montrée particulièrement coopérative avec le gouvernement, venant d’elle-même déclarer que ses processus automatiques avaient autorisé des ventes supposément interdites entre 2011 et 2018.

Parmi ces entités qui ne devraient pas pouvoir commercer avec la plateforme, on trouve notamment les ambassades d’Iran en Belgique et au Japon, mais aussi des régions dont les Etats-Unis se passeraient bien : la Corée du Nord, Cuba, la Syrie, la Crimée, ou le Soudan. Enfin, des trafiquants de drogue et autres meneurs du monde du crime organisé ont également été repérés sur le site, ainsi que des fabricants d’armes.