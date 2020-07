L’extension de Super Hot est offerte pour les joueurs ayant acheté le titre

Le studio à qui l’on doit l’excellent shooter Superhot arrive aujourd’hui avec une offre qu’il serait difficile de refuser. En effet, tous les joueurs ayant acheté le jeu auront accès à leur version gratuite de Superhot : Mind Control Delete, la prochaine extension en stand-alone, qui était jusqu’ici en accès anticipé sur Steam, et ce depuis 2017. Notons cependant que tout le monde n’aura pas forcément droit à ce cadeau : les versions VR et Switch du jeu en sont malheureusement exclues. Le geste reste beau, puisque le jeu dont la sortie en 1.0 est prévue pour le 16 juillet sera par conséquent offerte à bien des joueurs (2 millions d’après le studio).

Il suffit de se procurer le jeu si ce n’est pas déjà fait, et le nouvel opus apparaîtra automatiquement dans votre ludothèque. Une page a été créée pour l’occasion, détaillant les conditions d’accès : si vous avez acquis le titre depuis des plateformes comme Steam, Epic Games Store, Origin, GOG, la PlayStation ou la Xbox One, vous ne devriez pas avoir de soucis. En ce qui concerne l’extension, elle conserve le gameplay qui a fait le succès de l’original, où le temps n’avance que quand le joueur se déplace, en ajoutant une touche de roguelike avec des niveaux à l’ordre aléatoire. De quoi passer un bon moment en perspective.

MORE story. MORE power. MORE SUPERHOT.

The fruit of three years of development,

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE is coming out July 16th.

Free for some, discounted for others. Click for details.https://t.co/vYUIeA1R7F #MindControlDelete pic.twitter.com/U4K3N8OwJj

— SUPERHOT (@SUPERHOTTHEGAME) July 9, 2020