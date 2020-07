Test Drive Unlimited Solar Crown se montre en vidéo

Près de dix ans après la sortie de Test Drive Unlimited 2 sur la génération de consoles précédentes, PS3 et Xbox 360, on dirait bien qu’un nouvel opus devrait arriver très bientôt pour satisfaire les fans bien patients. Nacon, l’éditeur français du jeu, vient en effet de publier un premier teaser pour le prochain jeu de la franchise, Test Drive Unlimited Solar Crown. Teaser oblige, il faut admettre que côté gameplay, la vidéo n’était pas des plus satisfaisantes et n’en a que très peu montré.

Cependant, il y a de quoi rassurer les joueurs : l’équipe est composée de plusieurs vétérans ayant déjà travaillé sur les deux jeux précédents, aussi on peut se dire que la continuité sera bien présente. D’après Eurogamer, la gestion de la conduite sera issue de WRC 8, ce qui permettra aux pilotes en herbe de faire des embardées sans avoir à systématiquement suivre la route. De plus, avec des grands constructeurs historiques comme Ferrari et Lamborghini, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Aucune date n’a encore été communiquée, mais une présentation surprise comme celle-ci signifie probablement que l’attente ne devrait plus être très longue.