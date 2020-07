Les développeurs de Final Fantasy IX aimeraient faire une suite

Alors que Final Fantasy IX fête son 20ème anniversaire, nouveau coup de vieux pour bien des geeks, son character designer Toshiyuki Itahana, l’event designer Kazuhiko Aoki et le directeur Hiroyuki Ito se sont retrouvés pour une interview officielle organisée par Square Enix afin de discuter du jeu mythique, et de son impact sur leurs carrières et leur vie en général. D’après Aoki, le titre représente le retour aux sources de la série, notamment avec l’ambiance médiévale et les cristaux.

Mais il exprime également un voeu et regret, celui de ne pas avoir pu développer davantage Zidane, et l’importance de la différence de statut social par rapport à Garnet. Il a également ajouté ne pas se souvenir la raison qui a mené à des personnages conçus comme étant relativement petits. Itahana a ajouté qu’il pensait régulièrement au jeu, mais aussi et surtout qu’il espérait toujours avoir « l’opportunité de continuer l’histoire de Final Fantasy IX. » Vu la popularité et l’impact du titre pour bien des fans, on peut se dire sans trop de doutes qu’une éventuelle suite n’aurait pas de mal à trouver son public.