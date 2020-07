Valorant va proposer un pack de skins à 100 dollars

Comme dans ses autres titres, Riot Games a décidé de passer par un modèle entièrement free-to-play pour Valorant, préparant une jolie vitrine de skins et autres cosmétiques sans aucun effet sur le gameplay, permettant cependant des revenus solides pour le studio. On trouve dans le jeu en question cinq niveaux de rareté pour les skins : Select, Deluxe, Premium, Exclusive et Ultra. Ces derniers sont les plus généralement les plus chers, étant donné que le prix des Exclusives est variable, et on peut se les procurer pour la modique somme de 2475 VP, ce qui correspond à environ 25 dollars. Et la dernière sortie est plus chère encore, puisqu’elle propose un bundle de skins à environ cent dollars.

Feu Ancien, ce premier set Ultra du jeu, propose ainsi de transformer vos armes, couteau compris, en dragon bien grincheux qui abattra sa colère sur vos ennemis. Mais ce n’est pas tout, puisque chaque skin peut également passer des niveaux grâce à la Radianite, une monnaie in-game gagnée via le battle pass : acquérez-en suffisamment, et de nouveaux effets, animations et finishers vont s’ajouter à vos armes. Ce bundle devrait arriver sur Valorant dès le 10 juillet.