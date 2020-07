Android 11 : la bêta 2 est disponible

Google a distribué aujourd’hui la deuxième bêta d’Android 11. Elle débarque presque un mois après la précédente et se veut l’avant-dernière avant la version finale qui doit débarquer en septembre.

Parmi les principales nouveautés présentes dans cette deuxième bêta, on retrouve deux boutons au lieu de trois quand le multitâche est ouvert (l’option Partage disparaît), une icône différente pour les bulles de conversations, le retrait de l’option Horloge dans la section « Styles et fonds d’écran », une icône en forme de punaise à côté des applications qui ont été épinglées dans le menu de partage et la possibilité d’enregistrer l’audio du smartphone quand on fait un enregistrement vidéo de l’écran.

La deuxième bêta est proposée pour les Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 et leurs différentes variantes (modèles XL, Pixel 3a). Si vous souhaitez tester la bêta, rendez-vous à l’adresse google.com/android/beta, connectez-vous avec votre compte Google, enregistrez votre smartphone et suivez les instructions.

La dernière bêta d’Android 11 devrait logiquement être proposée au téléchargement le mois prochain, mais Google ne donne aucune date précise pour l’instant. Quant à la version finale, elle doit être proposée en septembre si tout se passe comme prévu.