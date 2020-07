Insolite : la choré surréaliste des robots Spot et Pepper (vidéo)

On ne croyait jamais voir un jour un tel ballet de robots Spot (Boston Dynamics) et Pepper (Softbank Robotics) et forcément, c’est au Japon que ça se passe. Durant l’entracte d’un match de baseball entre les Fukuoka SoftBank Hawks et les Rakuten Eagles, un groupe de robots Spot et Pepper ont fait office de Cheeleaders en réalisant une choré pour le moins improbable ! Covid oblige, les tribunes étaient totalement vides de supporters en chair et en os, et il n’est pas dit que la petite troupe robotique soit réellement parvenue à donner le change. Bien entendu, cette chorégraphie surréaliste a été entièrement « programmée » à l’avance (pas d’IA ici…). D’autres « encouragements » de ce type devraient être organisés tout au long du mois. Mais, tout de même, a t-on demandé aux joueurs s’ils ne préféraient pas jouer devant une tribune totalement vide ?