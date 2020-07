Optimized for Xbox Series X : Microsoft ne veut pas d’upgrade Series X payantes

C’est acquis, Microsoft construit sa stratégie next-gen autour du joueur et de ce qui va réellement dans le sens de ses intérêts : rétro-compatibilité étendue sur 4 génération de consoles, Game Pass très attractif, mais aussi le Smart Delivery, un label qui indique que le jeu acheté sur Xbox One sera aussi jouable dans sa version Xbox Series X, et ce sans aucun surcoût. Sony autorise certes la même chose sur PS5, mais sans aucun label sur la boîte ou le descriptif du jeu, ce qui change bien sûr la donne puisque l’éditeur ne subit aucune forme de pression ou obligation.

Chez Microsoft, on ne se contentera pas seulement d’un label (dont l’absence sera forcément vue comme un « malus » par les joueurs) : la firme de Redmond souhaite aussi obliger les éditeurs à proposer gratuitement les upgrades de leurs titres vers la Series X. En d’autres termes, les jeux avec le label Smart Delivery ne pourront pas proposer d’upgrade payantes pour l’obtention de textures plus fines, de nouveaux assets, etc. Le label Smart Delivery n’autorise donc que deux cas de figure : soit le jeu Xbox One tourne sur Series X sans trop d’optimisations particulières (hormis le framerate), mais dans ce cas l’éditeur ne pourra sans doute pas apposer le label « Optimized for Xbox Series X », soit l’upgrade vers la Series X est disponible gratuitement.