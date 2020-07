eSkootr : bientôt des courses de trottinettes électriques filant à 100 km/h !

L’ancien pilote de Formule 1 Alex Wurz et le champion de Formula E Lucas di Grassi ont travaillé ensemble à la création d’une nouvelle catégorie de compétition de véhicule électrique. L’eSkootr, ou bien encore l’Electric Scooter Championship, sera un championnat… de trottinettes électriques ! Dés 2021 (si tout va bien), les petits bolides fileront sur des circuits dédiés à la vitesse de 100 km/h ! Le premier teaser s’avère plutôt alléchant et nous dévoile des pilotes et leurs engins lookés comme des personnages du film Tron. L’annonce est cependant encore pauvre en informations : on ne sait pas où seront localisés les circuits, quels constructeurs fabriqueront les trottinettes ni même quels seront les pilotes impliqués dans ce projet.

