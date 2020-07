SFR Box 8 : l’assistant vocal Alexa maintenant disponible

Presque un an de retard, mais c’est fois est la bonne. SFR annonce aujourd’hui que les clients équipés de la SFR Box 8 ont maintenant le droit à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon qui devait initialement être proposé sur la box en octobre 2019. Il rejoint l’assistant OK SFR, proposé depuis le lancement de la box.

Dans un communiqué, SFR note qu’Alexa peut répondre à des questions aussi variées que :

des questions générales

la météo, les infos ou l’horoscope

l’audio et la musique (radios, services de streaming Deezer et Amazon Music)

créer des alarmes, rappels ou minuteries

des jeux et quiz

et bien plus encore, notamment grâce aux Skills, applications vocales pour Alexa

Accessible à tous les clients avec une SFR Box 8, l’activation d’Alexa nécessite la création d’un compte client sur Amazon via un smartphone ou un PC. Une fois le compte créé, le client SFR n’a plus qu’à prononcer le mot d’activation « Alexa » et le voyant de la Box TV signale les interactions en cours. Une fois la télévision allumée, des éléments visuels s’affichent en complément des réponses audio d’Alexa. La commande vocale avec Alexa peut également être utilisée via la télécommande de la SFR Box 8.

« L’intégration de l’assistant vocal Amazon Alexa au sein de l’expérience SFR Box 8 illustre une nouvelle fois notre volonté d’offrir le choix à nos clients et de leur proposer la meilleure expérience », déclare Grégory Rabuel, directeur général de SFR. Philippe Daly, le responsable d’Alexa en France, dit être ravi « du choix d’Alexa pour compléter le service apporté aux utilisateurs de la SFR Box 8 et leur offrir ainsi une expérience vocale encore plus utile et plus personnalisée ».