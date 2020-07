SEGA dévoile l’Astro City Mini, une version miniature de sa célèbre borne d’arcade

L’Astro City, borne d’arcade emblématique créée par Sega dans les années 90, était reconnaissable entre mille grâce à sa livrée blanche et verte, son grand écran Toshiba 74cm légèrement bombé et son vaste plateau avant pouvant contenir jusqu’à 4 dispositifs de manettes. La borne n’était pas dédiée et pouvait accueillir une multitude de titres SEGA. Surfant sur la vague de nostalgie qui saisit les « vieux » joueurs des années 80/90 (qui ont tous plus de 40 ou 50 ans aujourd’hui), SEGA Toys (une filiale de SEGA) dévoile aujourd’hui l’Astro City Mini, une version miniature de la borne d’origine qui nous semble tout de même un peu plus convaincante que la Game Gear mini… un peu trop mini.

L’Astro City Mini intègre bien sûr son propre écran mais il sera possible de déporter l’affichage sur la télé via un câble HDMI. L’alimentation de la console passe par le classique micro-USB et deux manettes supplémentaires pourront être rattachées via USB (aucune info sur les manettes pour l’instant).

36 jeux seront intégrés dans la mini-borne, dont Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe : The Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Tant R, Virtua Fighter, Fantasy Zone et Altered Beast. L’Astro City Mini sera d’abord vendue au Japon vers la fin de l’année. Le tarif est de 12800 yens (soit environ 100 euros).