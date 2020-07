Premières images d’un Samsung Galaxy Note 20 Ultra fonctionnel

Après deux images du Galaxy Note 20 Ultra publiées par erreur sur le site de Samsung, on retrouve quatre clichés d’un modèle fonctionnel. Elles ont été partagées sur Twitter par le YouTubeur Jimmy Is Promo.

On peut voir aussi bien l’avant que l’arrière du smartphone. L’avant dispose toujours d’un écran Super AMOLED Infinity-O, c’est-à-dire qu’il y a un petit trou centré en haut pour venir loger le capteur photo frontal. Pour ce qui est des bordures, elles sont courbées, mais moins que celles des précédents Galaxy Note.

Pour l’arrière, on retrouve trois capteurs photo et ce qui semble être un capteur ToF (temps de vol) à droite, mais cela reste à confirmer. Il y a aussi le bouton d’allumage et les boutons de volume sur la bordure droite du Galaxy Note 20 Ultra. Enfin, le haut-parleur et l’emplacement pour le S Pen sont annoncés pour être situés en bas à gauche. Le smartphone ici tourne sous Android 10 avec la surcouche One UI 2.5.

Samsung devrait officialiser ses Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra le mois prochain. La date qui circule officieusement est le 5 août. Samsung ne dit rien pour l’instant.