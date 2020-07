Des steaks végétariens imprimés en 3D pourraient arriver dès l’année prochaine

Avec des enjeux écologiques et sociaux plus importants que jamais, les produits végétariens autour de la « fausse viande » se sont grandement popularisés chez le grand public, et tout un marché s’est développé autour de ces imitations. On pense par exemple à des grands noms comme Impossible Foods et Beyond Meat, qui connaissent un succès sans précédent outre-Atlantique, par exemple grâce à des partenariats avec des chaînes de fast-food. Mais un nouvel acteur veut entrer sur le marché, avec un produit annoncé comme révolutionnaire. Il s’agit de Redefine Meat, une firme israélienne qui avance avoir trouvé une idée qui va changer radicalement nos façons de consommer.

L’entreprise propose en effet une technologie capable d’imiter « l’apparence, la texture et le goût de la viande animale » grâce à un système d’impression 3D permettant de répliquer de façon plus ou moins réaliste un steak à base de plantes : si certains utilisent un mix de protéines et huiles de plantes, d’autres comme Atlast Food se servent plutôt de fibres de champignons pour faire leur bacon végétarien, tout ça sans passer par l’impression. Redefine Meat n’est cependant pas la seule société à s’être lancé dans l’impression de fausse viande, puisque NovaMeat, une entreprise espagnole, travaille également sur un projet du genre qui devrait voir le jour en 2021.