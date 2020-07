Après sa mystérieuse disparition, DuckDuckGo est de retour en Inde

Depuis le premier juillet, le moteur de recherche DuckDuckGo connu pour sa politique de respect de la vie privés des utilisateurs n’était plus disponible sur le réseau indien. D’après Android Police, les causes de cette disparition ne sont pas bien claires : certains avancent que le gouvernement du pays lui-même est derrière ce blocage, tandis que d’autres ont plutôt trouvé une erreur de DNS. Quoi qu’il en soit, le moteur de recherche est désormais revenu, accessible pour tous les habitants du pays : c’est par un tweet sur son compte officiel que l’entreprise a annoncé son retour en Inde dans la matinée de samedi.

On peut voir une explication dans le nettoyage de printemps lancé par le pays à la fin du mois de juin : le 29, le Ministry of Electronics and Information Technology a banni plus d’une cinquantaine d’applications chinoises comme WeChat ou TikTok, avançant qu’elles étaient « engagées dans des activités portant préjudice à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde » d’après le communiqué de presse publié. Aussi, il est possible que DuckDuckGo ait été une victime collatérale de cette purge.

We’re seeing our services being broadly restored in India. Thank you for all of your reports, bringing attention to this issue.

If you're still having trouble accessing DuckDuckGo Search, please report it to @internetfreedom using this form: https://t.co/jVYFgXTiV7

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) July 4, 2020