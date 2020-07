Captain America est disponible sur Fortnite

Nouvelle saison, nouveau cross-over entre Marvel et Fortnite ! Le célèbre battle royale free-to-play d’Epic Games vient en effet d’obtenir un nouveau skin à proposer à ses joueurs, et pas des moindres : Captain America est désormais jouable. On peut se le procurer depuis le store in-game pour 2000 V-bucks, et pour ce prix, on obtient également le célèbre bouclier du Cap, qui n’est pas seulement cosmétique, puisqu’on peut s’en servir comme d’une pioche en jeu, et ainsi récupérer les ressources nécessaires à la victoire. Ce bouclier était déjà apparu l’année dernière pour un mode à durée limitée centré sur les Avengers, mais il n’était jusque là pas possible de l’acheter sur la boutique.

Une emote de feux d’artifices aux couleurs du héros est également arrivée sur le store, une heureuse coïncidence pour tous ceux qui voudraient célébrer ce week-end l’indépendance des Etats-Unis. Entre Black Widow, Star-Lord, certains personnages X-Force, mais aussi côté DC Aquaman, Batman, Catwoman et bien sûr Harley Quinn, les fans de comics et de Fortnite ont de plus en plus d’options de personnalisation sur le jeu qui devraient les combler.