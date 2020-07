Xiaomi présente sa première TV OLED

Xiaomi vient de lancer un nouvel argument de poids pour mettre sa gamme de téléviseurs en avant. La toute première lineup « Master Series », spécialisée dans les téléviseurs OLED, vient en effet d’arriver en Chine grâce à un modèle en 65 pouces. Conçue autour d’un panneau OLED 4K 120Hz à 10-bit de LG qui occupe 98% de l’écran, cette nouvelle TV présente également toutes les fonctionnalités que l’on attend pour un appareil du genre : compatibilité avec tous les standards HDR actuels, mais aussi avec le HDMI 2.1, et en ce qui concerne le son, un système Dolby Atmos 65 watt.

Mais le timing n’est pas une coïncidence : les prochaines consoles de Sony et Microsoft arrivent d’ici la fin de l’année, aussi ce n’est pas un hasard si la firme vise clairement le public des joueurs, avançant notamment que sa TV est « née pour la prochaine génération de consoles de jeu. » Et il faut admettre que cette utilisation est largement possible grâce aux spécificités de l’écran, notamment avec son temps de réponse à 1 milliseconde. Proposée uniquement en Chine pour l’instant, la TV OLED de Xiaomi se vend pour environ 1800 dollars, ce qui vient notamment concurrencer de façon très compétitive Vizio et sa nouvelle bête OLED à 65 pouces.