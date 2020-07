Harvard a conçu un tissu robotique « gonflable »

Le principe du tissu robotique n’est pas exactement nouveau, et a permis des progrès considérables dans bien des domaines. Mais un des défauts principaux de ces procédés réside dans la machinerie relativement encombrante qui accompagne le tissu afin d’en gérer la pression, permettant ainsi d’en changer la forme voire de le déplacer. C’est là qu’une équipe de chercheurs de Harvard intervient, apportant une solution qui leur permettrait de ne plus avoir à gérer ce genre de limitations de la technologie.

Baptisée Smart Thermally Actuating Textiles (STAT pour les intimes), leur trouvaille est en effet très prometteuse : ce tissu robotique est composé de minuscules poches remplies d’un liquide que l’on connaît sous le nom de Novec 7000. Quand de la chaleur est appliquée, ce dernier se vaporise, pouvant multiplier son volume jusqu’à 100 fois afin de changer la forme globale de l’objet. Une fois refroidi, il se condense et devient donc à nouveau liquide, redonnant à l’objet sa forme initiale. Tout ceci est rendu possible par un fil conducteur plaqué-argent cousu directement dans l’appareil, qui sert à la fois de capteur et de chauffage. On pense d’ores et déjà à une application dans le monde médical, avec des « vêtements » spéciaux pouvant gérer la pression appliquée sur certaines blessures.