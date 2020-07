L’Empire contre-attaque ne sortira finalement pas en 4K dans les cinémas britanniques

Après un confinement qui a semblé bien long, les cinémas au Royaume-Uni avaient prévu une petite surprise pour les fans de Star Wars à leur réouverture : Disney, en partenariat avec Vue, avait effectivement lancé une nouvelle version 4K de Star Wars : L’Empire Contre Attaque destinée aux salles. Un événement historique malgré les nombreuses versions remaster de la saga originale, puisqu’il s’agirait de la première fois qu’une version UHD serait diffusée dans les cinémas.

Malheureusement, les fans vont devoir s’en passer. D’après Variety, Vue va plutôt projeter la version originale en 2K du film. Même avec toute la déception du monde, la décision n’est pas bien difficile à comprendre : les ouvertures de cinémas comme les sorties de films sont sans cesse décalées et repoussées, passant en l’occurrence du 10 juillet au 31 juillet. Il reste possible de voir le film en 4K sur le service de streaming Disney+, qui propose également tous les autres films de la saga. Et même si l’ambiance n’est clairement pas la même, il faut admettre que la démarche est moins risquée que d’aller s’entasser dans une grande salle sombre.