Les jeux PS5/Xbox Series X partis pour être plus chers que les jeux PS4/Xbox One

NBA 2K21 ne devrait pas être le seul jeu avec un prix supérieur pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X. 2K Games a déjà fait savoir que son jeu de basket allait être proposé à 74,99€ sur les nouvelles consoles, là où les versions PlayStation 4 et Xbox One seront à 69,99€.

Selon IDG Consulting, d’autres éditeurs de jeux réfléchissent à augmenter le prix de leurs jeux pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X. Le cabinet spécialisé dans les jeux vidéo explique que les coûts de production pour les jeux ont augmenté de 200 à 300%.

Même avec l’augmentation à 69,99 dollars pour la next-gen, cette augmentation de prix de 2005 à 2020 next-gen n’est que de 17%, bien inférieure aux autres comparaisons. Alors que le coût du développement et de l’édition a augmenté, et que les prix dans d’autres secteurs verticaux du divertissement ont également augmenté de manière substantielle, le prix des jeux n’a pas reflété ces augmentations. Les prix de 59,99$ à 69,99$ ne couvrent même pas complètement ces autres augmentations de coûts, mais les font plutôt évoluer dans la bonne direction. IDG travaille avec tous les grands éditeurs de jeux et nos informations indiquent que d’autres éditeurs envisagent également d’augmenter les prix de leurs prochains jeux sur certaines franchises, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.

Les prix avaient déjà augmenté lors du passage de la PS3 à la PS4 et de la Xbox 360 à la Xbox One. On est passés de 59,99€ à 69,99€ pour un jeu. On est bien partis pour être à 74,99€ avec la PS5 et la Xbox Series X.