Razr 2 : 5G, 48 MPx, 256 Go… mais toujours aussi fragile ?

Malgré son form-factor quasi culte, le Razr manquait d’arguments technologiques pour convaincre tout à fait. Motorola aurait largement revu sa copie avec le Razr 2, un modèle que les rumeurs annoncent bien mieux doté que son prédécesseur. Le Razr 2 devrait ainsi disposer de la compatibilité 5G (logique) mais aussi d’un bloc photo à deux capteurs (48 MPx + 20 MPx), d’une batterie de 2845 mAh et de 256 Go de capacité de stockage, soit un gros boost en terme de composants (le Razr se contentait d’un unique capteur 16 MPx et de 128 Go de stockage sans possibilité d’extension via carte microSD). D’autres « leaks » indiquent que ce modèle embarquerait un Snapdragon 765G, ce qui sera toujours plus puissant que le poussif 710 du premier Razr. En revanche, la résistance (durabilité) du Razr 2 ne serait pas vraiment améliorée, alors même que la fragilité du premier modèle était la critique qui revenait le plus souvent dans la plupart des tests du Razr.