Facebook et Instagram invitent leurs utilisateurs à porter un masque

Facebook et Instagram ont décidé de participer aux mesures sanitaires en invitant leurs utilisateurs respectifs à porter un masque pour limiter la propagation du Covid-19. Les applications des deux réseaux sociaux sont utilisées pour ce message.

Une bannière va s’afficher en haut de la page d’accueil aussi bien de Facebook et Instagram avec un message similaire sur les deux plateformes. Facebook indiquera :

Portez un masque en tissu pour aider à limiter la propagation du Covid-19 : en public, couvrez votre bouche et votre nez avec un masque en tissu. Pour en savoir plus, consultez le site cdc.gov. Vous trouverez d’autres conseils de présentation dans le centre d’informations dédié au Covid-19.

Instagram mettra le message suivant :

Portez un masque en tissu pour aider à limiter la propagation du Covid-19 : en public, couvrez votre bouche et votre nez avec un masque en tissu. Pour en savoir plus, consultez le site des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.