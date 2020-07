Windows 10 : un nouveau design pour le menu Démarrer dévoilé par Microsoft

Microsoft avait déjà dit que le menu Démarrer de Windows 10 allait connaître une nouvelle interface et c’est maintenant chose faite. Microsoft propose une nouvelle version test de Windows 10 (build 20161) avec, notamment, le nouveau look.

Ce n’est pas un chamboulement par rapport à ce qui existe aujourd’hui. « Nous rafraîchissons le menu Démarrer avec une interface plus rationnelle qui supprime les plaques de couleur unie derrière les logos dans la liste des applications et applique un fond uniforme et partiellement transparent aux tuiles », explique Microsoft. « Ce design crée une belle scène pour vos applications, en particulier les icônes Fluent Design pour Office et Microsoft Edge, ainsi que les icônes redessinées pour les applications intégrées comme Calculatrice, Mail et Calendrier que nous avons commencé à déployer plus tôt cette année », ajoute le groupe.

La nouvelle version test de Windows 10 est aussi l’occasion de faire évoluer le raccourci clavier Alt + Tab. Microsoft explique que tous les onglets ouverts dans Microsoft Edge vont maintenant apparaître quand les touches Alt + Tab sont appuyées, au lieu d’avoir seulement l’onglet actif. Certaines personnes pourraient ne pas aimer le nouveau système, c’est pour cette raison que Microsoft offre un réglage pour revenir sur l’ancien mécanisme.

En outre, Microsoft en a profité pour ajouter une croix dans le coin supérieur droit des notifications pour rapidement les fermer et pour ajuster la barre des tâches selon les usages. Les nouveaux utilisateurs qui connectent leur smartphone à Windows 10 verront une icône pour rapidement lancer l’application Votre Téléphone et ceux qui sont connectés au Xbox Live verront une icône pour ouvrir l’application Xbox.