Free évoque sa Freebox POP (v8) : « elle arrive ! »

La Freebox V8, qui s’appellera Freebox POP, n’est plus très loin. Après des détails dévoilés par Netflix, c’est au tour de Free de prendre la parole en passant par Twitter.

Popopop on se calme et on respire, elle arrive ! 🥳😎#FreeboxV8 pic.twitter.com/n9qpUleuk9 — Free (@free) June 30, 2020

« Popopop on se calme et on respire, elle arrive ! », indique l’opérateur dans un tweet en réponse au compte de la mamie du Cantal. Ce dernier n’est, officiellement, pas contrôlé par Free, mais disons que les deux s’aiment bien. La mamie du Cantal est en référence aux propos tenus par Stéphane Richard, le PDG d’Orange, qui avait brocardé le lancement de Free Mobile en lançant : « La mamie du Cantal n’a pas besoin de la même offre qu’un geek à Paris ».

88888888888888 8 8 8 8 88 8 888888888888 88 8 8 88 8 8 8 8 8 888888888888888888888 88 88888888888888 88 8 88 8 888 8 8 8888 88 8 888 88 8 8 8 88888888888 8 8 8 8 8 8 8 8888888 8 8 8 8 8 88 888 8888 8888 8 8 8 88 — Georgette (@mamieducantal) June 30, 2020

Un autre tweet énigmatique posté par le compte de la mamie du Cantal affiche que des 8, sans que l’on sache à quoi cela correspond pour l’instant. Certains parlent d’un lien avec le 8 août (8/8) pour la Freebox V8, mais cela semble peu probable parce que le 8 août tombe un samedi cette année. Il y a sinon le 8 juillet, mais cela tombe un mercredi et Free a l’habitude de faire ses annonces les mardis.

Tout semble en tout cas signaler que cette nouvelle Freebox « pas chère » n’est plus très loin. Elle aurait dû être lancée il y a quelques mois déjà, mais Free a pris la décision de reporter son lancement à cause de la crise sanitaire.