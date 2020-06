Tales of Monkey Island revient discrètement sur Steam et GOG

Suite à la gestion désastreuse de Telltale Games qui a mené à la fermeture du studio, de nombreux jeux avaient disparu des listings de toutes les boutiques en ligne, même des plus grandes comme Steam. Les joueurs qui avaient eu la chance de faire l’acquisition avant ce malheureux événement avaient bien entendu toujours accès à leurs jeux, mais les autres souhaitant découvrir ces titres ont été obligés de prendre leur mal en patience, ou de passer par des méthodes qui ne sont pas exactement légales. C’est notamment le cas de l’excellent Tales of Monkey Island, qui s’inscrit dans la continuité des jeux de la célèbre franchise d’aventure de LucasArts.

Si certains des titres les plus obscurs sont depuis revenus sur le marché, comme The Walking Dead ou Batman en version complète, Tales of Monkey Island vient de faire son retour dans la discrétion la plus totale sur Steam et GoG. Son éditeur est désormais Athlon Games, et pour fêter la deuxième sortie du titre, ce dernier est proposé à moitié prix. Même s’il ne s’agit pas exactement de l’entrée préférée de la série, il reste plaisant d’avoir à nouveau accès à l’intégralité de la franchise sans avoir à faire des pieds et des mains.