On peut désormais faire une visite virtuelle du Musée Ghibli

Un voyage au Japon s’avère souvent bien onéreux et chronophage, n’étant donc à la base pas à la portée de tous, et l’épidémie de COVID-19 n’a rien fait pour arranger les choses. Maigre consolation pour les nombreux voyageurs potentiels déçus de devoir reporter leurs plans : le Ghibli Museum permet désormais de faire des visites virtuelles directement depuis sa chaîne YouTube. Connu pour des productions que l’on ne présente plus, comme Princesse Mononoké, Ponyo, ou encore Mon Voisin Totoro, le Studio Ghibli est tout simplement une des entreprises les plus célèbres et les plus adorées du pays.

De plus, la sortie d’une telle vidéo est exceptionnelle : habituellement, les visiteurs n’ont en aucun cas le droit de prendre des photos ou des vidéos du musée. Aussi, cela reste un plaisir de découvrir ses différentes parties à travers des vidéos durant entre trente secondes et deux minutes. On peut bien entendu apprécier l’extérieur, mais aussi toute l’architecture et la décoration intérieure, avant d’arriver au clou du spectacle que sont les nombreux dessins et outils utilisés par les artistes. Les premières vidéos ont été publiées en mai, mais la chaîne n’a cessé de s’étoffer depuis, aussi n’hésitez pas à y jeter un oeil de temps à autres.