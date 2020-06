Tales Of Arise ne sortira pas en 2020

La nouvelle entrée dans la célèbre et excellente série de JRPG Tales Of, nommée Tales Of Arise, originalement prévue pour 2020, risque de décevoir bien des fans. Bandai Namco l’avait révélée l’an dernier, et avait déclaré que le développement avait débuté avant même l’annonce de Tales Of Vesperia : Definitive Edition. Il semblerait en effet que pour développer son univers fantastique à souhait, le studio ait besoin de plus de temps, aussi a-t-il affirmé que la sortie du titre serait repoussée « jusqu’à nouvel ordre. »

Le travail aurait été fortement impacté par l’épidémie de coronavirus : « S’il est vrai que le COVID-19 a affecté certains aspects du développement, nous avons fait de notre mieux pour nous adapter à la situation et avons implémenté des systèmes de développement à distance pour notre équipe. Cependant, nous aurons besoin de plus de temps pour atteindre la qualité et proposer la magnifique expérience que nous avons en tête pour nos joueurs, et c’est pourquoi nous avons décidé de repousser le lancement pour Tales Of Arise. » Aucun détail concernant la nouvelle date de sortie n’a été communiquée, on sait seulement que le studio nous dévoilera ses plans et une nouvelle période de sortie dès qu’il aura « plus de détails à partager.