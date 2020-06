Margot Robbie est le nouveau visage de Pirates des Caraïbes

On le savait depuis déjà quelques temps : la franchise Pirates des Caraïbes comptait repartir à zéro, en centrant un nouveau film sur une héroïne dont l’actrice était jusqu’ici inconnue. Mais Disney a semble-t-il trouvé sa perle rare, puisque Margot Robbie incarnera ce personnage du renouveau. Connue notamment pour son interprétation de Harley Quinn dans les films récents de DC et Warner Bros, elle ne viendra pas apporter ses talents à la licence seule, puisque Christina Hodson, qui a contribué à l’écriture de Birds of Prey, va une nouvelle fois travailler avec l’actrice afin de créer un film qui laissera une place de choix aux femmes.

Les détails sont encore plutôt rares en ce qui concerne le futur de la franchise et le contenu de la production en question. On sait seulement qu’il ne s’agit pas d’un spin-off, et que le projet n’est pas lié au reboot prévu par Ted Elliott et Craig Mazin, pour lequel on soupçonne plutôt Karen Gillan en tant que premier rôle. On verra donc dans le projet impliquant Robbie de nouvelles histoires, introduisant de nouveaux personnages. Un changement qui ne devrait pas faire de mal à la franchise : paradoxalement, après le premier film, chaque nouvelle sortie perdait en magie et en humour, tout en s’enfonçant de plus en plus profondément dans son propres mythos et ses propres légendes mystiques.