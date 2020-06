Le nouveau film Mulan est (à nouveau) repoussé

Alors que l’industrie du divertissement tente de repartir tant bien que mal, le cinéma est encore particulièrement touché par l’impact du coronavirus, et même les plus grands acteurs de l’industrie restent frileux quant à la suite des événements. Si Warner Bros a une nouvelle fois repoussé la sortie de Tenet, le prochain film de Christopher Nolan, Disney ne fait pas exception, et a également décalé pour la deuxième fois l’arrivée de la version live-action de Mulan. Prévu à la base pour le 24 juillet, ce nouvel opus est désormais plutôt attendu pour le 21 août, soit à peine un mois plus tard.

Cette décision reflète la réalité compliquée d’une industrie en stand-by, où le statu quo règne en maître : il semblerait en effet que personne ne souhaite être le premier à dégainer et sortir un film majeur dans une période qui pourrait bien n’être que le milieu d’un événement épidémique majeur. Même si bien des salles commencent à rouvrir timidement leurs portes, l’incertitude en ce qui concerne la réaction du public et son éventuelle absence dans les salles reste un facteur beaucoup trop important pour être pris à la légère. Bob Chapek, le PDG de Disney, a lui-même admis qu’il avait attendu la sortie de Tenet, blockbuster de l’été, et surtout le nombre de tickets vendus pour l’occasion, afin de prendre la température et de décider d’un éventuel report de Mulan.