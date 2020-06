Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, est encore repoussé

Et un nouveau report pour Tenet, un. Le nouveau film de Christopher Nolan, qui est très attendu, sortira finalement à la mi-août, soit deux semaines après la date calée jusqu’à aujourd’hui. En France, le film devait sortir le 31 juillet, qui tombe un vendredi. On se dirige vers le 14 août maintenant (ou le 12 août si on repart sur une sortie pour mercredi).

Il faut savoir que c’est le deuxième report pour Tenet. Il devait initialement sortir à la mi-juillet, mais il a connu un report de deux semaines. Voilà qu’un autre report de deux semaines s’ajoute aujourd’hui.

« Warner Bros s’est engagé à présenter Tenet au public dans les salles de cinéma, sur le grand écran, lorsque les exploitants sont prêts et que les responsables de la santé publique disent qu’il est temps », a déclaré Warner Bros. « En ce moment, nous devons faire preuve de souplesse et nous ne traitons pas ce film comme une sortie de film traditionnelle. Nous choisissons de sortir le film en milieu de semaine pour permettre au public de découvrir le film à son rythme et nous prévoyons de le jouer plus longtemps, sur une période de temps bien au-delà de la norme, pour développer une stratégie de sortie très différente mais réussie », ajoute le studio.

Il est possible que le report ait un rapport avec la fermeture prolongée des cinémas dans l’État de New York et à Los Angeles. Il s’agit des plus grands marchés du cinéma aux États-Unis. Dans tous les cas, l’impact sur le retard est mondial.