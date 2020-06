Disco Elysium va être adapté en série TV

Disco Elysium, qu’il serait bien naïf de résumer à la formule classique du « RPG indé », est un véritable bijou. Sorti l’année dernière, il brille par son inspiration particulièrement soignée des jeux de rôle papier, et des nombreuses petites innovations qui mènent à des parties et des situations aussi absurdes qu’épiques, la narration étant au centre de l’oeuvre. Aussi, il n’y a rien d’étonnant à ce que le projet ait droit à son adaptation en série. D’après Variety, les pourparlers seraient en cours pour définir les conditions de la production du show tiré du jeu, lui-même situé dans le même univers que le roman de 2013 Sacred and Terrible Air.

La bonne nouvelle majeure, c’est que ZA/UM, le développeur, fera partie du projet, et va se lancer pour ce faire dans un partenariat avec dj2 Entertainment, à qui l’on doit notamment l’adaptation récente des aventures de Sonic sur grand écran. Notons d’ailleurs que le studio détient également de nombreuses licences de jeu vidéo pas encore vues sur petit écran, comme Life is Strange, Sleeping Dogs, et Vampyr. Cette dernière est d’ailleurs la seule à ce jour à avoir été annoncée en tant que série TV, en 2018, même si nous n’avons pas eu de nouvelles depuis.