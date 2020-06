Le Meilleur des Mondes : premier trailer sur la série tirée du chef d’oeuvre d’Aldous Huxley

Ouvrage d’anticipation culte, Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley est sans doute l’œuvre dystopique qui entre le plus en résonnance avec notre monde actuel. Brave New World (le titre anglais) a été écrit en 1931, mais nombre de thématiques abordées font aisément écho à des séries comme Black Mirror ou au film Bienvenu à Gattaca (qui s’inspire clairement du livre d’Huxley). Le Meilleur des Mondes sera aussi bientôt une série produite et distribuée par Sky. Le casting est relevé (Alden Ehrenreich, Demi Moore, Jessica Brown Findlay), la photographie soignée, mais l’on note déjà quelques écarts très sensibles avec l’œuvre d’origine. Ainsi, Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) incarnera John le Sauvage, qui dans le livre est né de l’union naturelle (et donc très rare) entre le Directeur de la cité utopique de Londres (un Alpha) et Linda (une bêta moins).

John est doté d’une intelligence et de capacités physiques un peu plus élevées que la norme, alors que les producteurs de la série ont choisi de l’incarner au travers d’un acteur qui représente presque jusqu’à la caricature le mâle alpha d’Hollywood (Alden Ehrenreich donc). Sachant que seuls les Alpha sont sensés disposer de la beauté suprême et de l’intelligence maximale, ce casting pose déjà en soi un petit (gros ?) soucis de cohérence, mais il faut croire que les standards d’Hollywood sont bien plus puissants que le respect à minima d’une des œuvres majeures du 20ème siècle. On laissera tout de même sa chance à une série a déjà l’insigne mérite de s’attaquer à un tel monument de la littérature anglaise.