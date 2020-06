Bouygues Telecom rachète NRJ Mobile, Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et d’autres MVNO

Bouygues Telecom a annoncé le rachat d’Euro-Information Telecom (EI Telecom). Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cette filiale du Crédit Mutuel détient les principaux MVNO en France : NRJ Mobile, Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile. Cela représente deux millions d’abonnés au total.

Le prix d’acquisition comprend une part fixe de 530 millions d’euros payable au moment où le rachat sera autorisé par les autorités compétentes (fin d’année normalement) et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d’euros, conditionnée à l’atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années.

Cette acquisition s’accompagne de la signature d’un partenariat de distribution exclusif associant le Crédit Mutuel, les agences bancaires CIC qu’il détient, et Bouygues Telecom pour permettre à l’opérateur téléphonique d’élargir son réseau de distribution et à EI Telecom de s’adosser à un expert renommé pour poursuivre le développement de son activité. Pour commercialiser ses propres forfaits, Bouygues Telecom pourrait donc s’appuyer sur les réseaux du Crédit Mutuel et du CIC, qui comptent 4 200 caisses locales et 30 000 conseillers de clientèle.

« Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourrait accroître sa base de clients et renforcer son empreinte commerciale en proposant ses offres aux caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC, réparties sur tout le territoire », déclare Richard Viel, directeur général de Bouygues Telecom, cité dans un communiqué. Pour leur part, Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Frantz Rublé, président d’Euro-Information, indiquent : « Avec cet accord, les réseaux Crédit Mutuel et CIC poursuivront leur développement dans la téléphonie, en associant le meilleur de la technologie et de la relation client ».

Que va-t-il se passe pour les deux millions de clients ayant un forfait chez les MVNO appartenant à EI Telecom ? Il est fort possible qu’ils deviennent à terme des clients Bouygues Telecom, mais l’opérateur n’a pas encore communiqué sur le sujet.