The Last of Us 2 devient le jeu PlayStation Studios le plus vendu avec 4 millions d’exemplaires en 3 jours

C’est fait : The Last of Us II est devenu le jeu PlayStation Studios (first party) le plus vendu, devant Spider-Man, avec 4 millions d’exemplaires écoules en 3 jours. Naughty Dog peut déboucher le champagne, et d’une certaine façon, le succès insolent de the Last of Us II vient effacer les tonnes de critiques non fondées (car souvent bêtement masculinistes ou homophobes) qui s’étaient déversées sur le site Metacritic.

Pour autant, si l’on retire cette grosse part de critiques « bas du front », il reste encore de très nombreux avis détaillés et argumentés de joueurs/youtubeurs taillant en pièces le titre (et bien souvent la seconde partie du titre), des avis qui ont été souvent assimilés (« amalgamés » serait plus juste) aux trolls les plus infâmes, ce qui est une façon comme une autre de les invisibiliser.



Skill Up, un critique JV posé et respecté, a étrillé le scénario de The Last of Us 2, un avis tranché et surtout argumenté qui a largement été assimilé à l’énorme masse de trolls visant le jeu depuis son lancement

Le record de ventes de TLoU2 ne suffira sans doute pas à éteindre la polémique naissante et brûlante (depuis RDR2 en fait) entre la presse JV quasi institutionnelle (et souvent bien trop béate devant les aspects purement techniques d’un titre) et les joueurs les plus passionnés qui craignent légitimement que la porosité évidente entre les médias et les éditeurs (prêts de jeu ou interviews avant même la sortie du jeu) n’aboutisse à une sur-notation systématique et parfois grotesque des gros titres AAA ; sans même parler de l’idolâtrie consistant à considérer que certains studios sont devenus totalement intouchables (Naughty Dogs et Rockstar en tête de liste). Rappelons tout de même qu’à force de crier au chef d’oeuvre ultime sans même oser la moindre critique, les studios ne se sentiront plus obligés de corriger certains défauts pourtant évidents, et parfois récurrents, de leur production. Rockstar aurait peut-être fait un peu plus attention au gameplay d’un RDR2 si la presse JV dans son ensemble n’avait pas fait semblant de ne pas voir que ces soucis de gameplay étaient déjà bien présents dans l’excellent GTA V…