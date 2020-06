Google aurait racheté North, un fabricant de lunettes connectées

Google aurait-il décidé de se relancer sur le marché des lunettes connectées (pour le grand public s’entend) ? Si l’on en croit le journal économique canadien The Globe and Mail, Alphabet (Google) aurait fait récemment l’acquisition de la startup North, le fabricant des lunettes connectées Focals. La procédure de rachat en serait au stade final, et Alphabet aurait déboursé pas moins de 180 millions de dollars pour récupérer les technologies et les brevets de North.

Il n’est pas du tout certain que les lunettes Focals soient la cible prioritaire de ce rachat : en effet, les ventes cumulées des SmartGlass Focals ne dépasseraient pas le millier d’exemplaires. North était sur le point d’annoncer une seconde génération de smartglasses (baptisée sobrement Focals 2.0) sensée stimuler la demande, mais il parait tout de même peu probable que Google se soit intéressé à un accessoire connecté en situation d’échec commercial. Les technologies de North pourraient en revanche être intégrées à une future génération de Google Glass destinées cette fois au grand public. C’est peut-être le bon moment pour se relancer sur le secteur : l’arrivée annoncée des Apple Glass pourrait bien être de nature à stimuler le marché des lunettes AR/connectées dans son ensemble.