Steam lance son programme de points de fidélité

Les soldes d’été Steam qui viennent de commencer ont introduit un nouveau système de points, que l’on peut utiliser afin d’acquérir différents goodies numériques : fonds d’écran pour vos profils, avatars, stickers animés pour le chat… On pourrait croire qu’il s’agit d’une version modifiée du système utilisé pour les dernières soldes, mais il n’en est rien. La différence majeure concerne la période durant laquelle ces points seront disponibles, puisqu’ils ne seront plus limités aux soldes, mais bien utilisables toute l’année. De plus, pour chaque euro dépensé dans la boutique, les utilisateurs gagneront 100 points, et ce quelque soit le produit acheté : jeux, DLC, apps, bandes-son, ou même le hardware.

On retrouve cependant dans cette boutique à points certains éléments que l’on ne pourra acquérir que pendant certaines périodes particulières, comme les soldes actuellement en cours. On peut également dépenser ces points afin de récompenser le contenu généré par les utilisateurs, comme les reviews, que l’on peut ainsi marquer de différentes manières qui rapporteront des points à leurs rédacteurs. Les plus créatifs ont donc de nouvelles façons d’être récompensés, et ces nouvelles interactions possibles rendent le magasin en ligne de Valve un peu plus unique.