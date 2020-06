Avec le début des soulèvements provoqués par la mort de George Floyd, le mouvement « boogaloo » est né, et a su devenir rapidement très populaire tout en restant relativement discret. Il s’agit là d’un mot désormais associé à un groupe anti-gouvernement qui n’hésite pas à proposer les solutions les plus violentes pour arriver à ses fins, qu’il s’agisse d’émeutes armées, ou même d’une nouvelle guerre civile. C’est pourquoi Facebook a fait la une récemment pour sa suppression et l’arrêt de la promotion de nombreux groupes où ce mot-clé circulait régulièrement. Aujourd’hui, c’est Discord qui a déclaré à Vice News avoir fermé un des plus gros serveurs de ce mouvement.

Ainsi, le serveur Citizens of Liberty n’existe plus, puisqu’il a été décidé qu’il violait les politiques d’utilisation du logiciel, notamment en « menaçant et encourageant la violence. » De plus, ses 2.258 membres ont vu leurs comptes supprimés, et ne pourront pas faire appel de cette décision. Même si cela n’arrêtera en rien le mouvement, après la surveillance accrue de Facebook et ce nouveau coup dur, il ne devrait plus avoir accès à des plateformes de communication majeures pour très longtemps.