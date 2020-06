Gucci sort une montre de plongée Fnatic à 1 600$

L’e-sport est décidément de plus en plus prisé par des partenaires qui auraient été bien difficiles à imaginer à ses débuts il y a quelques années. Et pourtant, après Louis Vuitton, c’est aujourd’hui Gucci qui vient d’annoncer une montre de plongée en édition limitée, dans le thème de l’équipe Fnatic. Les couleurs explicites en orange et noir ainsi que le logo laisseront peu de doutes aux fans de l’équipe qui tomberont dessus, et une heureuse coïncidence réside dans le GG apparaissant sur la montre, à la fois signature de Gucci et formule utilisée dans les jeux en lignes à la fin d’une partie.

D’après les premiers retours, il s’agit malgré tout d’un très bon outil. Le cadran en acier propose une résistance à l’eau et à la pression jusqu’à 200 mètres, et un système LumiNova permet de lire l’heure même durant les heures les plus sombres. Le bracelet est quant à lui en caoutchouc, permettant ainsi une utilisation quotidienne comme sous-marine. Et pour le prix annoncé, on ne s’attend pas à moins de fonctionnalités : seulement 100 exemplaires ont été produits, et les pré-commandes viennent d’ouvrir pour la montre qui est présentée à 1.620$ pièce.