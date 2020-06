Google Photos change d’interface et ajoute une carte pour les clichés

Google célèbre le cinquième anniversaire de son service Google Photos en changeant l’interface de l’application et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, dont certaines attendues depuis un moment par les utilisateurs.

Sur son blog, Google explique que Google Photos, qui est utilisé par un milliard de personnes, met davantage en avant les photos et vidéos des utilisateurs et propose la recherche au centre en bas de l’écran. Trois onglets sont proposés : Photos qui regroupe toutes les photos et vidéos, Recherche pour trouver ce que l’on cherche et Bibliothèque qui recense les sections albums, favoris, corbeille, archive et plus encore.

La mise à jour est aussi l’occasion d’accueillir une vue de la carte. C’est une carte interactive où l’on peut choisir un endroit pour voir quelles ont été les photos et vidéos prises sur place. Selon Google, il s’agit de l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs.

En outre, Google Photos propose de nouveaux formats de sa fonction pour les souvenirs (meilleures photos de vous et de vos amis les plus proches au fil des années, des voyages, moments forts de la semaine dernière), change l’emplacement des créations automatiques qui passent de l’onglet « Pour vous » (qui a disparu) dans la section des souvenirs. Et pour finir, l’icône a évolué.

La nouvelle version de Google Photos est disponible sur iOS et Android. Elle sera progressivement proposée à tout le monde d’ici les prochains jours.