Dans la continuité de ses actions récentes pour entamer une lutte contre la désinformation et les abus sur son réseau, Facebook vient d’annoncer qu’un nouvel écran de notification ferait son apparition et préviendrait les utilisateurs lorsque ces derniers s’apprêtent à partager du contenu qui date de plus de 90 jours. La firme a reconnu que le partage d’histoires datées, et par conséquent sorties de leur contexte, contribuait largement à la propagation de fake news, aussi certains « éditeurs d’actualités » avaient affirmé leur inquiétude à propos de certaines de leurs plus vieilles publications postées de nos jours en tant qu’actualités.

Il s’agit là d’une nouvelle expérimentation avec les notifications de la part du géant des réseaux sociaux, qui s’est récemment lancé dans ce genre de tests. Instagram avait introduit l’an dernier une notification prévenant les utilisateurs sur le point de partager des commentaires particulièrement agressifs, leur permettant de revenir en arrière. D’après la firme, ce test avait produit des résultats positifs, et une attitude moins toxique sur le réseau de la part des utilisateurs. Facebook ne compte pas s’arrêter là, et a déclaré que d’autres types de notifications étaient actuellement étudiés pour continuer la lutte contre la désinformation.